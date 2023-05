Òní lòní ń jẹ́! Ìdájọ́ lórí ẹní tó jáwé olúborí láàrín Adeleke àti Oyetola yóò wáyé lónìí

Gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Osun, Gboyega Oyetola àti ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀, All Progressive Party, APC ló ń tako ìdájọ́ ilé ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn ti Abuja èyí tó ní Ademola Adeleke gangan ni ojúlówó gómìnà tí àwọn ènìyàn dì ò yàn.

Ile ẹjọ giga to wa nilu Abuja yoo si gbe idajọ kalẹ lori igbẹjọ idibo laarin Gboyega Oyetola egbe òṣèlú All Progressives Congress (APC) ati Ademola Adeleke ti ẹgbẹ Peoples Democratic Party(PDP).

Oyetola n beere lọwọ ile ẹjọ to ga julọ pe ki ile ẹjọ fi ọwọ rọ idajọ ti ile ẹjọ kotẹmilọrun gbe kalẹ ṣaaju.

Ile ẹjọ to ga julọ yoo sọ ni pato ibi ti ọrọ ẹni ti yoo dari ipinlẹ naa yoo ja si.

Adeleke ni ile ẹjọ kede pe o jaweolubori ninu idibo to waye loṣu Kẹjọ ọdun 2022.

Ẹgbẹ oṣelu APC ni ki ile ẹjọ to ga julọ da ìdájọ́ ilé ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn nù, kí wọ́n sì gba ìdájọ́ ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìbò, èyí tó ní Oyetola ló jáwé ètò ìdìbò tó wáyé ní ọjọ́ Kẹrìndínlógún oṣù Keje ọdún 2022.

Bawo ni ọrọ ṣe bẹrẹ?

Idibo si ipo gomina nipinlẹ Ọṣun waye lọjọ kẹrindinlogun oṣu keje ọdun 2022. Lọjọ Aiku, ọjọ kẹtadinlogun oṣu keje ọdun 2022 ni ajọ INEC kede Ademọla Adeleke to dije labẹ aṣia ẹgbẹ oṣelu PDP gẹgẹ bi gomina ati olubori ibo naa.

Adeleke moke ni ijọba ibilẹ mẹtadinlogun ninu ijọba ibilẹ Ọgbọn to wa ni ipinlẹ naa.

Gboyega Oyetọla to jẹ oludije APC moke ni ijọba ibilẹ mẹtala.

Ile ẹjọ to gbọ awuyewuye idibo kede Oyetọla gẹgẹ bi gomina dipo Adeleke

Lẹyin ikede esi idibo ni Oyetọla gba ile ẹjọ to n gbọ awuyewuye esi idibo gomina nipinlẹ Ọṣun lọ lati tako esi ibo ti ajọ INEC kede.

Lọjọ karun oṣu kẹjọ ọdun 2022 ni Oyetola gba ile ẹjọ lọ nilu Osogbo lati wọgile esi to kede Adeleke gẹgẹ bi olubori ibo naa.

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Bakan naa lo rọ ile ẹjọ naa pe ko kede oun gẹgẹ bi ẹni gan an ti ilu dibo yan ni ipinlẹ Ọṣun.

Labẹ idari onidajọ, Tetse Kume pari igbẹjọ lọjọ kẹtala oṣu kini ọdun 2023 ki o to fi idajọ si ọjọ kẹtadinlọgbọn oṣu kini kan naa.

Ninu idajọ rẹ, ile ẹjọ to gbọ awuyewuye esi ibo gomina nipinlẹ Ọṣun naa wọgile esi ibo to gbe Adeleke wọle gẹgẹ bii gomina.

Adeleke naa gba ile ẹjọ Kotẹmilọrun lọ

Idajọ ti igbimọ to n gbẹjọ esi idibo yi gbe kalẹ ko tẹ Adeleke lọrun.

Ọrọ pọ ṣugbọn ni ṣoki, o gba ile ẹjọ kotẹmilọrun lọ ni Abuja to si mu idajọ pe o jare pada bọ.

Idajọ yi sọ pe oun ni ẹni to jaweolubori ati pe atotonu ti awọn agbẹjọro Oyeleke gbe wa ni paapa lori awọn aaye kan ti wọn ti di kọja dedee ibo to yẹ ko fẹsẹ mulẹ rara.

Fun idi eyi adajọ ni Adeleke ni ẹni to jaweolubori.

Eleyi lo mu ki wọn morile ileẹjọ to ga julọ ni Naijiria.

Saaju asiko yi,ni oṣu kini ni igbimọ to n gbọ ẹjọ lori awuyewuye esi idibo kede pe Gomina tẹlẹ nipinlẹ Osun, Gboyega Oyetola lo bori ibo.

Tijo tayọ lawọn alatilẹyin rẹ fi gba esi yi amọ ko pẹ pupọ ki ile ẹjọ kotẹmilọrun to sọ fọwọ rọ idajọ yi sẹgbẹ kan to si ni Adeleke lẹni to jaweolubori.