Èmi ni mo fi ẹjọ́ Portable sun ọlọ́pàá, ìwà ìkà tó hù fún mi rèé - Manny Monie

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu fidio kan to gbe soju opo Instagram rẹ bi isẹlẹ naa se n waye, lo se afihan ọpọ igbesẹ to gbe lati di awọn osisẹ ọlọpa naa lọwọ lati mu.

Bi o tilẹ jẹ pe ileesẹ ọlọpaa ko darukọ ẹni to wa fi ẹjọ Portable sun ni agọ wọn amọ ẹnikan ti jade sita pe oun ni oun lọ fi ẹ́ẹjọ akọrin naa sun awọn ọlọpaa.

Ọkan lara awọn ọmọlẹyin Portable tẹlẹ, Manny Monie, ninu fidio kan to gbe sooju opo Instagram rẹ lo fidi ọrọ naa mulẹ.

Ki ni Portable se, ti Manni Money se fi ẹjọ rẹ sun ọlọpaa?

Portable pe mi ni ọmọ Yahoo, ba irinsẹ orin mi jẹ - Manny Monie

Emmanuel Oluwafemi, ti awọn ololufẹ rẹ mọ si Manny Monie, lo jẹ ọkan lara ọmọ olorin labẹ ileeṣẹ orin Zeh Nation, to jẹ ti Portable tẹlẹ, ki ija to waye laarin wọn.

O fi ẹsun kan Portable pe o pe oun ni ole ati onijibiti lori ayelujara, ti ọpọ mọ si YahooYahoo ati awọn ẹsun miiran to jẹ mọ bi Portable ṣe lo agbara lati gba irinsẹ rẹ to to ẹgbẹrun lọna ẹgbẹrin naira.