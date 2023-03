Èmi olùdíjé Labour Party ní Oyo, mi ò juwọ́lẹ̀ fééyàn kankan tàbí Seyi Makinde - Tawfiq Tayo

wákàtí 2 sẹ́yìn

Oludije oṣelu Labour Party ni ipinlẹ Oyo ti fesi si awuyewuye to n lọ kaakiri pe oun atawọn ọmọ ẹgbẹ rẹ ti n lu ilu atilẹyin wọn fun Seyi Makinde.

O bu ẹnu atẹ lu iroyin to n lọ nigboro Oyo to si ti de gbogbo orilẹede Naijiria bayii wipe, awọn ọmọ ẹgbẹ Labour Party ni ipinlẹ Oyo ti lọ darapọ ti wọn si n ṣe atilẹyin fun Seyi Makinde nisisiyii.

Tawfiq ni iwa to buru jai ni adari ẹgbẹ awọn, Atayese Sodiq Tunji hu ati pe awọn alaṣẹ ẹgbẹ Labour Party ni ilu Abuja ti ni awọn yoo gbe igbesẹ lori iwa aitọ ti o wu yii tori ko si alaṣẹ ẹgbẹ kankan to fun un ni aṣẹ lati ṣe nnkan to ṣee yi lati lọ darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu PDP ni Oyo.