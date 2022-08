Ẹ̀yin ọmọ Naijiria, ẹ ṣọ́ra fún Northern Cyprus – Ìjọba àpapọ̀

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Alaga ajọ to n ri si ọrọ awọn ọmọ Naijiria nilẹ okeere, NiDCOM, Abike Dabiri-Erewa, lo kilọ bẹẹ.

Nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ niluu Abuja, Dabiri-Erewa sọ pe ko fi bẹẹ si nnkankan ti ijọba Naijiria le ṣe si ohun to n ṣẹlẹ ni Northern Cyprus, nitori ko si orilẹ-ede kankan lagbaye to da ilẹ naa mọ gẹgẹ bii orilẹ-de ayafi Turkey nikan.