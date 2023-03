Ọwọ́ tẹ ọba ìlú, ọmọ ikọ̀ Boko Haram tẹlẹ àti àwọn 35 míì lórí ẹ̀sùn gbígbé ògùn olóró

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti gbigbe oogun oloro ni Naijiria, NDLEA ni ọwọ awọn ti tẹ ọba agbegbe Kajọla, Baalẹ Akinola Adebayo fun ẹsun gbigbe oogun oloro.

Kajọla wa ni ipinlẹ Ondo ni ibode to la ipinlẹ Ondo ati ipinlẹ Edo.

NDLEA ni ọwọ awọn tun tẹ ikọ ọmọogun Boko Haram tẹlẹri, Alayi Madu to fi mọ awọn eeyan marundinlọgọta miran.

Ajọ naa ni lara igbeṣẹ awọn ni lati gbogun ti lilo oogun oloro ni orilẹede Naijiria ṣaaju eto idibo ipele keji to n bọ.

"A sun oko igbo to le ni eeka mọkandinlogoji ni Kajola"

Ninu atẹjade kan ti wọn fi si oju opo Twitter wọn, NDLEA ni aarọ kutukutu ọjọ Kẹwaa, oṣu kẹta ni awọn ṣigun bo igbo Kajọla nibi ti wọn ti sun oko igbo to le ni eeka mọkandinlogoji, 39.801546.

Baalẹ ilu Kajola, Akinola Adebayo to jẹ ẹni ọdun marundinlogoji naa ni wọn mu ninu oko naa pẹlu awọn meji miran ti wọn gbagbọ pe wọn jẹ oṣiṣẹ rẹ.

Bi ọwọ ṣe tẹ ọmọ ikọ Boko Haram tẹlẹ...

Bakan naa ni wọn ni ọwọ awọn tẹ Alayi Madu to jẹ ikọ ọmọogun Boko Haram fun bi ọgun marundinlogun amọ̀ to yọnda ara rẹ fun ileeṣẹ ọmọogun Naijiria ni ọdun 2021, amọ ọwọ wọn tẹ ni ọjọ kẹsan, osu kẹta ọhun.

Madu ni wọn ri oogun oloro kilọ mẹea ni ọwọ rẹ to ni oun ra ni ilu Ibadan lasiko to n gbe oogun oloro ọhun ninu apo lọ sio ilu Maiduguri, ni ipinlẹ Borno.

Madu ni ilu Banki ni ipoinlẹ Borno ni oun ti wa ti oun si darapọ mọ ikọ Boko Haram ni ọdun200o nigba to jẹ ọmọ ọdun mẹsan.

Ni ọdun 2021 ni o ronupiwada to si jọwọ ara rẹ fun ikọ ọmọogun Naijiria, to si gba ẹkọ atunṣe igbaye eniyan pẹlu ileeṣẹ ọmọogun Naijiria fun oṣu mẹwa ki wọn to fi silẹ.