Wo àpapọ̀ àwọn tó ti wọ́ Tinubu lọ ilẹ ẹjọ́ lọrí èsì ìbò Ààrẹ

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Eto idibo sipo Aarẹ orilẹede yii ti waye, ti ajọ INEC si kede Bola Ahmed Tinubu, gomina ipinlẹ Eko nigba kan ri gẹgẹ bi olubori lẹyin to bori pẹlu ibo to le ni milliọnu mẹjọ.

Atiku Abubakar ti ẹgbẹ oṣelu PDP ni ibo to to milliọnu mẹfa le diẹ, ti Peter Obi, ẹniti o ti figba kan ri jẹ gomina ipinlẹ Anambra ni ibo to le ni milliọnu mẹfa.

Livy Ozoukwu to dari igbẹjo Peter Obi ni lara awọn ẹsun ti wọn fi kan Bola Tinubu ni wi pe wọn ti ni ko san owo itanran to to ẹgbẹrun lọna ọgọtalelẹnrinwo dọla fun ẹsun to nise pẹlu egbo igi oloro nilu Amerika pẹlu nomba 93C 4483 ti ile ẹjọ ariwa Illinois.