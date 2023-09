Wo Aisha Shoneye, akẹkọọ ọmọ ọdun mẹtadinlogun to dari ikọ elere idaraya to gba N100m ẹbun ẹkọ ọfẹ

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Aisha Shoneye ni orukọ rẹ, ọmọdebinrin ọmọ ọdun mẹtadinlogun to tukọ ẹgbẹ agbabọọlu naa, titi wọn fi se oriire.

Ẹgbẹ agbabọọlu Football naa si lo gba ipo kinni ninu idije ere idaraya naa to waye yika Naijiria eyi to ko ogo ati oriire nla ba ileẹkọ ati awọn akẹkọọ elere idaraya naa.

Nibayi yii, ikọ agbabọọlu Football naa ti jẹ ẹbun ẹkọ ọfẹ ti owo rẹ to Miliọnu lọna ọgọrun Naira.

Mo dupẹ lọwọ iya mi, to gba mi laaye lati se ere idaraya to wu mi, ti a fi jẹ ẹbun ẹkọ ọfẹ N100m – Aisha Shoneye

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ alakoso ikọ agbabọọlu naa sọ pe ere idaraya naa da lori ki awọn maa le ara awọn kiri lori papa bii ẹni pe wọn fẹ ja nnkan gba lọwọ ẹnikan.

Aisha sọ pe “Mo dupẹ pupọ lọwọ iya mi, to fun mi laaye lati se ere idaraya to wu mi, eyi to ko oriire ba mi.