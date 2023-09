7.6 mílíọ́nù ọmọdébìnrin ni kò láǹfàní àti kàwé ní Naijiria

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ iṣọkan agbaye to n ri si ọrọ awọn ọmọde, UNICEF, ti sọ pe o le ni ida aadọta awọn ọmọdebinrin ni Najiria ti ko lọ ile ẹkọ.

Jutaro Sakamoto, to jẹ alakoso eto ẹkọ ni UNICEF lo sọ ọrọ naa nibi ipade kan niluu Abuja.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ida mẹsan an pere ninu awọn ọmọdebinrin ti ko ri jajẹ lo wa nile ẹkọ girama, nigba ti ida mọkanlelọgọrin awọn ọmọbinrin to wa lati ile ọla lo wa nile ẹkọ girama.