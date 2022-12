Jápa! Ìdí tí orílẹèdè Canada ṣe fẹ́ gba mílíọ̀nù kan àbọ̀ olùgbé míràn èyí tó leè ṣe ọ́ l'àǹfàní rèé

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Mandeleine Sumption ẹni ti o jẹ oludari ni Faṣiti Oxford ni orilẹede Canada ni ọpọlọpọ ile ti o si fẹẹ ju ọpọlọpọ orilẹede lọ ni agbaye. Iyatọ to wa laarin eto igbani wọle ni orilẹede Canada ni wi pe, orilẹede naa fẹran lati gba awọn to ni iṣe ọwọ, nitori wipe ida Ọgọta awọn olugbe Canada lọ wa nibẹ nitori wọn ni ise ọwọ. Nigbati orilẹ-ede Amẹrika ati orilẹede New Zealand, Australia ni osuwọn àti gbedeke ti wọn fin n gba awọn arinrinajo, ti orilẹede Canada ko ri bẹẹ, nitori ko di igba ti ẹniyan bá to ni alatilẹyin ko to le wọ orilẹede naa.