BBC n wa akọ̀ròyìn tó dántọ́ láti gba àmì ẹ̀yẹ̀ Komla Dumor

Ipa ti Dumor ni nilẹ Africa ati gbogbo agbaye ko kere rara, nitori bo ṣe ma n ṣe agbatẹru iṣẹ iroyin to pojuowo.

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ iroyin BBC n wa awọn akọroyin to jẹ ọdọ to tun dantọ lati gba ami ẹyẹ "BBC World News Komla Dumor Award," ti ọdun 2023.

BBC wa n ke si awọn akọroyin kaakiri ilẹ Afrika lati forukọ silẹ fun ami ẹyẹ naa, pẹlu erongba lati ṣawari awọn akọroyin to pegede nilẹ Afrika.

Ẹnikẹni to ba gba ami ẹyẹ naa yoo lo oṣu mẹta ni olu ileeṣẹ iroyin BBC to wa niluu London, nibi ti yoo ti kọ si nipa iṣẹ akọroyin.

Wọn ṣe agbekalẹ ami ẹyẹ Komla Dumor fun iranti akọrọroyin BBC naa, to jẹ ọmọ orilẹ-ede Ghana, fun iṣẹ ribiribi to ṣe gẹgẹ bii akóroyin BBC ko to dagbere faye lẹni ọdun mọkanlelogoji lọdun 2014.