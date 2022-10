Afurasí Ajínigbé wa ẹkún mu bíi bèbí nígbà tó kó sọ́wọ́ Amotekun n‘Ibadan

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Afurasí ajínigbé ní láti Eko lawọn ti ń ṣọ́ àwọn èèyàn tawọn fẹ́ jí gbé wá sí Ibadan

Iroyin ni afurasi naa wa lara awọn ajinigbe to ji ọkunrin kan, Arogundade Sunday gbe lagbegbe Temidire, nitosi ọja Eleekara nilu Oyo, nipinlẹ Oyo.

N ṣe ni afurasi naa, to sọ pe ọmọ ipinlẹ Benue ni oun, n sunkun bi ọmọ ọwọ lẹyin ti ọwọ Amotekun tẹ ẹ.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, lati ilu Eko ni wọn ti n ṣọ tabi tọpasẹ awọn eeyan ti wọn ji gbe wa si Ibadan, ki wọn to ṣọṣẹ.

Eko la ti maa n sọ awọn eeyan ta ba fẹ ji gbe wa si Ibadan - Afurasi Ajinigbe

Nigba ti Amotekun n fi ọrọ wa lẹnu wo ninu fidio kan to gba ori ayelujara kan, afurasi ajinigbe naa ni ẹnu lọọlọ yii ni oun ati awọn ẹmẹwa oun ji eeyan meji gbe.

Afurasi naa tun darukọ afurasi mii to pe orukọ rẹ ni Damilola ati olori ikọ rẹ, eyii to pe ni Jagaban to n fi agbegbe Ikeja ṣebugbe, niluu Eko.