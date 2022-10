Ọba tó lu ọkùnrin alásè fọ́ lójú torí ó bá Olorì jó lójú agbo fojú ba ilé ẹjọ́

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

́Bakan naa ni iroyin kan tun sọ pe Wasiu wa ni ẹgbẹ elere DJ ti wọn pe to si n ‘salaye fun ẹni to ni ile itura naa nipa ọbẹ ẹja to se wa lo ba taju kan ri arẹwa obinrin kan to n jo si gbẹdu orin ti wọn n kọ loun naa ba pakuru mọ obinrin naa to si n baa jo ayafi to ri bii ala loju nigba ti Ọba sunmọ wọn to si n bere pe ta lawọn?