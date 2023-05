Àwọn olùgbé ìlú Abuja pe ẹjọ́ láti dá ìbúrawọlé Tinubu dúró, wọ́n ní kí Buhari máa ṣèjọba lọ

Ninu ipẹjọ ọhun to waye lọjọ kejidinlọgbọn, oṣu Kẹrin ọdun yii, wọn ni Tinubu kuna lati ni ida 25% iye ibo ti wọn di niluu Abuja.

Wọn ni awọn n fẹ ki ile ẹjọ ṣalaye ohun to wa ninu abala 134(2)(b) ninu iwe ofin Naijiria to sọrọ nipa ẹni ti yoo jawe olubori ninu idibo Aarẹ ati ipa ti ida 25% iye awọn olugbe ilu Abuja yoo ko ninu esi ibo ọhun.

Tinubu, to dije labẹ asia ẹgbẹ oṣelu APC lo jawe olubori ninu idibo Aarẹ Naijiria to waye ninu oṣu Keji ọdun yii pẹlu ibo ti iye rẹ le ni miliọnu mẹjọ.

Ẹwẹ, ajọ INEC ti sọ pe kii ṣe dandan ki oludije ni ida 25% ibo ti wọn di niluu Abuja ko to jawe olubori bii Aarẹ, nitori ilu Abuja ko ni ipo kankan to tayọ awọn ipinlẹ to ku ni Naijiria gẹgẹ bii awọn eeyan kan ṣe n sọ.