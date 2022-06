Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ Musulumi láṣẹ láti máa wọ Hijab nílé ẹ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ Eko - Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ

Ẹ̀tọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni láti wọ Hijab l’Eko - Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ

Ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria ti sọ pe awọn akẹkọọ to jẹ Musulumi le maa wọ ijaabu lawọn ile ẹkọ to wa nipinlẹ Eko lai si idẹyẹ si kankan.