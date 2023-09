Ète ìdìtẹ̀gbàjọba wáyé ní Burkina Faso, ọwọ́ tẹ àwọn ológun tó fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba

wákàtí kan sẹ́yìn

Lọjọ Iṣẹgun, awọn iroyin kan jade pe awọn kan fẹ ditẹgbajọba, eyii to mu ki ọpọ araalu ṣe ifẹhonuhan nigboro ilu Ouagadougou lodi si iditẹgbajọba naa, ti wọn si sọ pe ijọba ologun to wa lori oye tẹ awọn lọrun.

Oṣu Kẹsan an ọdun to kọja ni ijọba to wa lori alefa lọwọ yii gbajọba, eyii to jẹ iditẹgbajọba keji laarin oṣu mẹjọ.