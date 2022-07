Mò ń wọlé-jáde láti ilé ìwòsàn, ni kò jẹ kí ń tọjú aya àtàwọn ọmọ mi – Itele

Gbajugbaja osere tiata lagbo ere Youba, Ibrahim Yekeen, ti ọpọ eeyan mọ si Itele ti fesi lori ọpọ awuyewuye to n lọ nipa rẹ ati idile rẹ.

Ni bii ọsẹ kan sẹyin ni gbajumọ oju opo iroyin kan lori ayelujara pariwo osere tiata naa sita pe ko naani awọn iyawo meji ati ọmọ marun to ti bi saaju.

Amọ Itele ni wọn fẹsun kan pe o fẹ iyawo miran to n ba lo lọwọ lọwọ bayii, ti onitọun si ti bimọ kan fun eyi to se ikomọjade rẹ, ti aye gbọ, ti ọrun mọ.

Ẹgbẹrun lọna aadọrin naira ni mo maa n fun iyawo mi keji ati ọmọ mẹta:

Nigba ti gbajumọ osere tiata naa n fesi lori awọn ẹsun ti wọn fi kan, lo ba gbe fọnran aworan kan jade nibi to ti n pe iyawo keji naa.

Ọpọ eeyan lo faraya lori iwa ailakasi ẹbi rẹ ti osere tiata naa hu, ti wọn si da owo jọ loju opo iroyin naa lati fi se iranwọ fun iyawo keji Itele to ni awọn ọmọ ko le lọ sile ẹkọ.

Se ni wọn n yọ suti ete si Itele pe bo se gbajumọ to, ki lo de ti ko fi le tọju awọn ọmọ ati aya rẹ to ti ba jiya, ko to di olokiki.