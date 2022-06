Bí àwọn èèyàn Afíríkà ṣe ṣe sí mi nìyìí -Kunle Adeyanju tó gun Ọ̀kadà láti London si Eko sọ ǹkan tójú rẹ̀ rí fún BBC

Kunle Adeyanju to fi Ọkada alupupu rinrinajo lati orilẹede London wa si Naijria ṣalaye gbogbo iriri rẹ fun BBC Yoruba ninu irinajo to ṣẹṣẹ ti de yii.

Elo ni owo ti Kola ri ko jọ ni irinajo rẹ fun Polio?

"Aṣalẹ Sahara desert yẹn kii ṣe ibi to yẹ ki ọmọ eniyan wa rara, ilẹ yẹn ko ko eeyan mọra.

O ṣalaye pe ninu Kilomita ẹgbẹrun mejila, ẹgbẹrun mẹta o le ọgọrun ni mo fi wa ọkada laarin awọn orilẹede Yuroopu amọ gbogbo mẹsan to ku, ilẹ Afirika ni o ti lo gbogbo ẹ.

Adeyanju to rinrinajo yii gba aarin orilẹede mẹrinla kọja sọ bi o ṣe gba aṣalẹ Sahara eyi to ni ibi yii lo le jẹ eyi to le ju lati la kọja.