Buhari, àlùfáà rẹ ń sanra, ìjọ ń rù, ṣé bí ìlera rẹ ṣe rí lọ́dún 2015 tó o dépò rèé? – Kukah

wákàtí kan sẹ́yìn

Ipo ti Buhari fẹ fi awọn ọmọ Naijiria silẹ si buru ju bo se ba wọn lọ - Kukah

"Buhari, bo o ṣe ba wa lọdun 2015 kọ lo ṣe fẹ fi wa silẹ lọdun 2023" ni ọrọ ti Biṣọbu agba ijọ katoliki ni Sokoto, Matthew Hassan-Kukah fi bọnu ninu ọrọ ikini ku ọdun Keresimesi to sọ lọjọ Aiku.

Biṣọbu Kukah ni pẹlu gbogbo ileri sọgbẹdigboro ti Buhari ṣe fun awọn ọmọ Naijiria ki o to wọle sipo aarẹ lọdun 2015, ipo to n fi ọmọ Naijiria silẹ si “buru pupọ pupọ” ju ipo ti wọn wa nigba to de ipo lọjọ kọkandinlọgbọn oṣu karun un ọdun 2015.