Ọlọ́pàá ń wá 'Ọba Ogboni' l'Eko!

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa kede pe awọn n wa arakunrin naa lẹyin iwadi ti wọn ṣe lori fidio kan to gba ayelujara kan lọsẹ to kọja ninu eyi ti wọn ti ri arakunrin naa to n gbe ibọn atamatase ‘pump action’ kiri eyi to fa ibẹrubojo laarin araalu.