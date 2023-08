Ṣé òótọ́ ni pé ayédèrú ìwé ẹjọ́ ni wọ́n fi rán ‘Tani Ọlọ́hun’ lọ s’áhámọ́ fún ẹ̀sùn bíba àwọn Alfa Ilorin lórúkọjẹ́

Iroyin ti n kaakiri pe ayederu iwe ipẹjọ ni awọn agbofinro fi gbe gbajumọ sọrọsọrọ kan to n gbe lẹyin awọn oniṣẹṣe ni ipinlẹ Kwara, paapaa ilu Ilọrin, Ọgbẹni Adegbọla Abdulazeez ti ọpọ mọ si Tani Ọlọhun.

Tani Ọlọhun foju ba ile ẹjọ ni Ọjọbọ to kọja lori ẹsun ibanilorukọjẹ ti wọn fi kan an lori bi wọn ṣe ni o sọ awọn ọrọ kan to ta ẹrẹ ba aṣọ awọn alufaa kan ni ilu Ilọrin.