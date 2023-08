Ohun tí a bá bọ̀ níbi ìgbẹ́jọ́ Tani Olohun nílùú Ilorin lónìí rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ile ẹjọ kan to kalẹ si ilu Ilọrin ti kede ọjọ kẹrin, oṣu kẹsan an, ọdun 2023 lati gbọ ẹjọ beeli ti agbẹjọro Tani Ọlọhun pe.

Ṣe ni awọn ọlọpaa di oju ona to gba agbegbe ile ẹjọ naa kọja lati rii pe ẹnikẹni ko kọja nigba ti ẹjọ ọhun n lọ lọwọ.

Pẹlu igbẹjọ to waye lonii, oti di ẹẹmeji ọtọọtọ ti won yoo gbe Tani Olọhun wa si ile ẹjọ meji laarin ọjọ mẹfa lori ẹsun kan naa.

Agbẹjọro Abolaji Adisa ti ofi iwe igbẹjọ toni lede lorukọ onibara rẹ, Alfa Okutagi fẹsun kan Tani Ọlọhun ati Oluwo nla Tede pe awọn mejeji tabuku onibara ohun lori ẹrọ ayelujara pe Okutagi jẹ Alfa eke, to si wa agbara lọ si ọdọ awon oniṣẹṣe ni igba aye rẹ.

Igbesẹ agbẹjọro tani Olohun lati gba beeli rẹ

Agbẹjọro naa ni o tumọ si pe, awọn Alfa to fẹsun kan awọn afurasi naa ko ni ẹtọ labẹ ofin Naijiria lati mu eeyan lọ si ile ẹjọ meji fun ẹsun kan ṣoṣọ.

Oríṣun àwòrán, Prince Ademola Ajasa & Co.

Ni igbvẹyingbẹyin, adajọ to n gbọ ẹjọ ọhun, Sunday Adeniyi sun ẹjọ naa si ọjọ kerin, oṣu Kẹsan an, ọdun 2023 fun igbẹjọ sise ẹjọ makaruru ilana eto ofin, ati ọjọ karun un, oṣu Kẹsan an, ọdun 2023, fun igbẹjọ lori beeli Tani Ọlọhun.