Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní san owó náírà tuntun kíá lórí káúntà, ẹni táa bá sì gbá mú tó ń ta owó yóò... - Banki àpapọ̀ pàṣẹ!

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Banki àpapọ̀ orílẹ̀èdè Naijiria ti sọ ọrọ àṣẹ jade si gbogbo awọn ile ifowópamọ to ku pe ki wọn bẹ̀rẹ̀ si ni fi naira tuntun san owo fun awọn ọmọ Naijiria ninu banki lodi si àṣẹ ti wọn pa ṣáájú pe ẹnu ẹ̀rọ ATM nìkan ni ki wọn ko owo naira tuntun si.

Wọn ni eleyi ṣe pataki nitori iya to n jẹ awọn ọmọ Naijiria to n to sori ila gigun niwaju ẹ̀rọ ATM jakejado Naijiria.