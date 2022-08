Ọta ìbọn tí wọ́n yìn mọ́ mi ṣi wà nínú ara mi- Arìnrìnàjò ọkọ̀ reluwe Abuja sí Kaduna tó jàjàbọ́

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Ọjọgbọ́n kan to wa lara awọn ti awọn ajinigbe ji gbe ni oju ọna irin Abuja si Kaduna kẹnu bọ ọrọ ti yoo pa eeyab to n wo fidio rẹ to jade sita gan lẹkun.

Arakunrin to n ba awọn agbesunmọmi naa duna dura, Tukur Mamu fi orukọ awọn marun un ti wọn tu silẹ gẹgẹ bi Ọjọgbọn Mustapha Umar Imam, to jẹ dokita ni fasiti ileewosan imọ ẹkọ ti Usman Dan Fodio University Teaching Hospital, Sokoto, Akibu Lawal, Abubakar Ahmed Rufai Mukthar Shu’aibu ati Sidi Aminu Sharif.

''Dokita wa gbogbo inu mi fun ọta ibọn ni ahamọ amọ ko ri''

Ọjọgbọn to wa lara wọn n rọ ijọba pe ki wọn ṣe ohun to tọ lati doola awọn to ku to ṣi wa lahamọ ajinigbe tori ohun ti oju wọn n ri nibẹ.