Iná ẹlẹ́tíríìkì ṣekúpa akẹ́kọ̀ọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ní Sudan bó ṣe ń bá ilé ìwòsàn tún iná ṣe

wákàtí kan sẹ́yìn

Akẹkọọ onimọ ẹrọ kan ni orilẹede Sudan nibi ti ogun ti n lọ lọwọ ti kagbako iku ojiji lasiko to n ba ileewosan kan lara awọn to faragba nibi ogun naa tun ina ṣe.

Muhammedin Fadul Idris Wadi ti awọn ọrẹ rẹ mọ si Ala Danedn, ẹni ọdun mẹtadinlọgbọn naa to n kọ ẹkọ imọ oju ẹrọ ni Sudan wa lara ẹgbẹ kan to kora jọ lati ṣeranwọ fun ileewosan naa lati lee tẹsiwaju itọju fun awọn eeyan.

“O fi aye rẹ silẹ gẹgẹ bi ẹni to n sin awọn eeyan”, Ahmed Ishaq to n kẹkọọ pẹlu rẹ ni Fasiti Fasher sọ fun BBC.

Lati igba ti wahala ti bẹ silẹ ni Sudan laarin ẹgbẹ ologun meji lọjọ kẹẹdogun oṣu Kẹrin ni ẹgbẹ rẹ ti wọn ko ara jọ gẹgẹ bii ọdọ al-Thawra (Youth of the al-Thawra Initiative) lati maa ran awọn eleto ilera lọwọ ni Fasher, olu ilu ipinlẹ North Dafur.

Eyi n waye nitoripe o fẹrẹ to gbogbo ileewosan ayafi ọkan, South Hospital ti wọn mọọmọ fi ji fun awọn iyalọmọ to di titi pa nitori bi wọn ṣe sunmọ ibi ija to n waye tabi latari bi awọn oṣiṣẹ ko ṣe le ri ọna de ibi iṣẹ.