Ẹ̀yin tẹ ń ṣe’yèméjì, ẹ pinú, ẹ gba PVC yín kẹ́ẹ lòó fún mi – Tinubu

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Oludije si ipo aarẹ labẹ asia ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, Bola Ahmed Tinubu ti ke si awọn ọmọ Naijirira ti ko tii ṣe ipinu lati ṣatilẹyin fun oun lori ipo to n lọ fun.

Tinubu sọ ọrọ yii lẹyin ọrọ to sọ ni Chattam House nibi to ti sọrọ lẹkunrẹrẹ pẹlu awọn ọmọ Naijiria nipa awọn eto to ni fun Naijiria bi o ba jawe olubori gẹgẹ bi aarẹ Naijiria lọdun to n bọ.