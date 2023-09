Wo aṣọ Diana Olorì tẹ́lẹ̀ rí Ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Charles tí ẹnìkan rà ní N878m

Nibi ipatẹ ọja to wáyé niluu New York l'Amẹrika ni ẹni naa ti ra aṣọ yii lẹyin to da owo to pọ julọ le aṣọ naa.