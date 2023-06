"Mo kórira ojú mi tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn rẹ báyìí"

"Mo kórira ojú mi tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn rẹ báyìí"

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Wọn bi arakunrin yii pẹlu alebu ara kan ti awọn oloyinbo n pe ni ‘Treacher Collins’. To jẹ aarunh ninu ẹjẹ to ma se alebu si oju eeyan.

“Mo joko ka akọsilẹ naa to ni awọn obi mi gbe mi silẹ nitori bi oju mi se ri o dẹru ba wọn pupọ.”

Ipo ti Jono wa jẹ ti awọn ọmọ ti eeyan ba bi ti ko ni egun ni bi to yẹ ko ti ni eegun lara.

Jean lo ofin lati asẹ lati ma se itọju Jono nigba to pe ọmọ ọdun marun un.

"Awọn ọmọ to ba ni ipenija ara ni Jean ma se itọju fun"

Jane ma se itọju awọn ọmọ to ba ni ipenija ara, eyi ti Jono jẹ ọkan lara wọn ọmọ naa.

Jono ranti asiko rẹ ni ile ẹkọ, to si jẹ asiko to dun mọ pẹlu gbogbo ijakulẹ to diju kọ.