OGUN 2023: INEC fi orúkọ Adelanwa rọ́pò Otegbeye fẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC

Ọkan pataki lara awọn oṣiṣẹ ajọ INEC n’ipinlẹ Ogun, ẹni to sọ pe ka fi orukọ bo oun laṣiri, n’igba to n ba BBC YORUBA sọrọ laarọ oni,

Igbakeji alaga ẹgbẹ oṣelu ADC lorileede Naijiria, Ọnarebu Razaq Eyiowuawi, nigba to n ba BBC YORUBA sọrọ jẹ ko di mimọ pe orukọ ẹni to wa lori iwe latilẹ niyẹn, ko to di pe awọn fi orukọ Ọtẹgbẹyẹ rọpo ẹ, lẹyin t’awọn tọwọ bọ iwe adehun.

Ọbarebu Eyiowuawi, ẹni to tun jẹ alaga ẹgbẹ naa lẹkun Guusu-Iwọ-Oorun Naijiria sọ pe o ṣee se ki ajọ INEC gbe orukọ naa jade, ati pe nitori idajọ ile ẹjọ giga to waye laipẹ yii si ni.

Ninu ọrọ rẹ, o sọ pe “Adelanwa Mayẹmilọla Micheal ni orukọ to wa nibẹ ko to di pe a ṣe ayipada, ẹni to gba fọọmu gomina naa niyẹn, ko to di pe a fi orukọ Biyi Ọtẹgbẹyẹ sii. Nitori idajọ ile-ẹjọ giga ni wọn ṣe da orukọ naa pada.