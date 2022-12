Títí tí mo fi pé ẹni ọdún méjìdínlógún, n kò rí bàtà wọ̀ - Adeboye

Oluṣọaguntan agba fun ijọ Redeemed Christian Church of God, Pasitọ Enoch Adeboye ti ṣalaye pe ohun pataki ti ayajọ Keresimesi jẹ fun oun.

Adeboye ni oun jẹ ọkan lara awọn eeyan ti iwaye Jesu Kristi, ti ajọdun Keresimesi da le lori, ṣe pataki fun nitori ayipada to mu ba igbe aye oun lati ipo otoṣi wa si ọlọrọ.

Pasitọ Adeboye sọrọ yii ninu iwaasu ọdun to gbe kalẹ eyi to pe akori rẹ ni “Ẹbun alailabuku” lọjọ Aiku.

Nibi ti ẹbi mi tosi de, gbogbo wa la n jo, lọjọ ti baba mi ra aburada"

O sọ eyi nigba to n ṣe agbekalẹ ara rẹ gẹgẹ bi apẹrẹ bi Jesu Kristi ṣe n wọ aye eniyan, to si n mu iyipada ba aye bẹẹ.

Inu oṣi to lagbara ni mo ti bẹrẹ. Nibi ti baba mi toṣi de, awọn otoṣi gan an tun n pe e ni otoṣi debi wi pe ni ọjọ to ra aburada, gbogbo wa la n jo.