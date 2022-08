Ṣé òótọ́ lẹ̀sùn tí Adeleke fi kan ìjọba Oyetola pé Ó ń kó owó ìjọba ìbílẹ̀ pamọ́ lọ́nà tí kò bófinmu?

Ninu atẹjade kan to fi sita, eyi ti alukoro rẹ, Rasheed Ọlawale fi sita, Sẹnetọ Adeleke ni iwa ọdaran gba a ni pe wọn tilẹ tun ni ki awọn ijọba ibilẹ o ko owo naa wa dipo ki wọn san an sinu aṣuwọn.

Bakan naa lo ni aṣẹ ti wọn pa naa sọ pe ko gbọdọ ju ọla lọ o fun wọn lati ko owo naa wa si ileeṣẹ to n mojuto ọrọ ijọba ibilẹ ati oye jijẹ, to wa nilu Oṣogbo.

Sẹnetọ Adeleke to kilọ fun awọn alakoso ijọba ibilẹ naa lati kiyesara pẹlu iwa ọdaran to ni wọn fẹ hu naa,

“Gbogbo iwa ati jẹ ipinlẹ Ọṣun run to n lọ lọwọ bayii ni a n ṣe ọfintoto rẹ. Gbogbo oṣiṣẹ ijọba to ba si lọwọ ninu rẹ la o fi kele ofin gbe to ba ya.”