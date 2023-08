Fact Check: Ṣé òótọ́ làwọn fídíò owó inú àpò tó ń jáde lẹ́yìn ìdìtẹ̀gbàjọba tó wáyé ní Gabon àbí òfégè?

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Lẹyin ti awọn ologun ditẹgbajọba lorilẹede Gabon awon fidio kan bọ si oju ayelujara eti to n ṣe afihan bi awọn agbofinro ṣe mu oṣiṣẹ ijọba tẹlẹ kan nibẹ pẹlu apo to kun fun obitibiti owo.

Ninu ọkan ninu fidio yii, kamẹra ti wọn fi n ya aworan naa sun si apa ọtun eyi ri fi ọkùnrin kan to wọ aṣọ ro jọ t’awon ọmọ ogun ẹṣọ aarẹ lorilẹede Gabon, ikọ ologun to lewaju iditẹgbajọba to waye ni orilẹede naa lọjọru eyi to yẹ aga mọ aarẹ Ali Bongo ni idi.