Kí ló ń fa ìjà láàrin ọba Iragbiji àti Ẹ̀rọ̀ Àríkẹ́, gbajúmọ̀ Oníṣègùn ìbílẹ̀ l’Osun?

Oríṣun àwòrán, others

wákàtí kan sẹ́yìn

Bakan naa, o ke si gomina ipinlẹ Ọsun, Adegboyega Oyetola ati ọga agba yan-an-yan -an fun awọn ọlọpaa ni Naijiria, lati se iwadi ọrọ naa.

Aragbiji tun ke sawon eekan ọmọ bibi ilu Iragbiji lati gba oun lọwọ Alhaja Ẹrọ Arikẹ to n fi ẹsun kan pe o n gbero ati gbẹmi oun.

"Àwọn ẹrú ikú tí Ero Arike rán sí mí tí ń ṣe òfintótó"

Oríṣun àwòrán, others

Ọba Ọlabomi tẹsiwaju lati jẹ ko di mimọ pe, oun ni ẹri to to fidi mulẹ pe awọn ẹru iku ti Alaaja Falilat ran si oun ti bẹrẹ si ṣe ofintoto irin oun ati ti Baalẹ Ọlọrunda ni ilu Iragbiji kan naa.

Asiko ọrọ ko tii to, O digba ti mo ba de kaaba ni Medina – Alhaja Falilat Oyetunji, Ẹrọ Arikẹ fesi

Oríṣun àwòrán, others

O ni nigba ti oun ba de Kaaba, loun yoo to tu pẹrẹpẹrẹ alaye kalẹ lori ohun to n waye gan an laarin oun ati Aragbiji ti ilu Iragbiji.