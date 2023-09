Mo dúró lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ sáwọn ọba ní ìpínlẹ̀ Oyo - Obasanjo

Lọjọ Ẹti to lọ nibi ifilọlẹ ati ṣiṣi ẹka ile ẹkọ fasiti LAUTECH to nii ṣe pẹlu eto ọgbin niluu Iseyin ni Obasanjo ti sọ fawọn ori-ade to wa ni ijokoo lati dide fun gomina Seyi Makinde ipinlẹ naa to si tun sọ fun wọn pe ki jokoo pada.