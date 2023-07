Ọmọ ọdún mẹ́fà ni ọ̀rẹ́ ìyá mi ti ń fi ìbálòpọ̀ lọ̀ mí - Dele Alli

Agbabọọlu ọmọ orilẹede Gẹẹsi, to tun n gba bọọlu jẹun ni ẹgbẹ agbabọọlu Everton, Dele Alli ni ọmọ ọdun mẹfa ni oun nigba tirẹ ia oun ti n fi ọrọ ibalopọ lọ oun.

Ninu ifọrọwerọ kan to se pẹlu agbabọọlu Gẹẹsi tẹlẹ Gary Neville, Dele salaye pe oun ti oun la kọja nigba ewe pọ tobẹ gẹ to jẹ pe o ni ipa ninu awọn kudiẹkudiẹ kan to pada wa n de ba oun nigba ti oun dagba.