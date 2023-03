Ikú ṣọṣẹ́! Òṣèré Yorùbá Gbemi Anjola dágbére fáyé

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to wa lori ayelujara sọ pe alẹ ọjọ Ẹti ni oṣere naa to ti n di irawọ to n tan laarin awọn ẹlẹgbẹ rẹ gbẹmi mi nile iwosan.

Ṣaaju iku rẹ ni Gbemisola ti n ba aisan jẹjẹrẹ ni agbegbe ile ọmọ fa a to si n gbadura fun ilera pipe amọ ọlọjọ ni asiko to.

Bakan naa, akẹgbẹ rẹ to ti fi ọrọ idagbere soju opo rẹ, Ibrahim Yekini ti ọpọ mọ si Itele D Icon ti ṣaaju fi aworan rẹ sita nigba kan ti o fihan bi arabinrin naa ṣe ru to tun dudu eyi to si gbẹ aworan mii to fi bo ṣe ri rumurumu tẹlẹ han.