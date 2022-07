Ọwọ́ ọ̀lọ́pàá tẹ obìnrin tó jí ọmọ òòjọ́ gbé l'Okitipupa níbí tó tí ń sọmọ ọ̀hún lórúkọ ní Sagamu

wákàtí kan sẹ́yìn

“Arakunrin kan ti orukọ rẹ n jẹ Abass Issah to n gbe ni agbegbe Arikawe nilu Okitipupa lo wa si agọ ọ̀lọpaa lati fi to awọn ọ̀lọpaa leti pe awọn kan ti ji ọmọ ti oun ṣẹṣẹ bi gbe salọ.

O gbe ọmọ to kọkọ ji gbe naa lọ si ilu Igbọkọda, nibi to ti gbe e fun arakunrin kan to n jẹ Lucky, ki ọmọ naa to ku lẹyin ọjọ diẹ.