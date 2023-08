Ọkàn àwọn èèyàn ìlú Sokoto kò balẹ̀ mọ́ nítorí ogun tó ṣeéṣe kó wáyé ní Niger

Amọ ni iha Ariwa Naijiria to sunmọ Niger, ọpọ awọn olugbe agbegbe naa ni ẹru ti n ba bayii lori ohun to le ṣẹlẹ, ọpọ wọn si ti bu ẹnu atẹ igbesẹ ECOWAS lati lọ kogunja Niger, to jẹ alabagbe wọn.

Ọkunrin kan to jẹ oniṣowo ẹṣọ ara, Sulaiman Ibrahim sọ pe ilu Niamey, ni Niger ni iyawo atawọn ọmọ oun kan wa, wọn si ti ha sibẹ latari iditẹgbajọba to waye nibẹ.

Gẹgẹ bi ohun to sọ, gbogbo igba ti oun ba n pe ẹrọ ilewọ rẹ ni ki n lọ, ti oun ko si mọ irufẹ ipo to wa.

Zainab Saidu, to jẹ ọmọ bibi ilu Dosso ni Niger amọ to fẹ ọkrunrin ọmọ Naijiria ni Sokoto sọ pe ọmọ oun abikẹyin to jẹ ọkunrin ṣi wa ni Niger, ẹru si n ba oun lori ohun to le ṣẹlẹ si ti ogun ba bẹrẹ.