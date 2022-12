Olaiya Igwe yóò yọjú síwájú ìgbìmọ̀ TAMPAN nítorí fídíò ìhòhò tó ṣe fún Tinubu

Olaiya Igwe yóò yọjú síwájú ìgbìmọ̀ TAMPAN nítorí fídíò ìhòhò tó ṣe fún Tinubu

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn oṣere tiata Yoruba, TAMPAN, ti sọ pe awọn yoo bẹrẹ iwadii lori ẹsun aṣemaṣe ti wọn fi kan ọkan lara awọn agba ẹgbẹ ọhun, Olaiya Igwe ti yoo si jẹ iya to tọ labẹ ofin ẹgbẹ to ba jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.