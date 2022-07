"Irọ́ ni o! Ọkọ Osinachi kò sá kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Kuje lásíkò ìkọlù tó wáyé níbẹ̀"

Ileeṣẹ ijọba apapọ to n bojuto ọgba ẹwọn ni Naijiria, Nigeria Correction Service, NCS, ti sọ pe irọ ni iroyin to n lọ nigboro pe afurasi lori iku obinriin olorin ẹmi to di oloogbe, Peter Nwachukwu, ti salọ kuro lọgba ẹwọn to wa.