Adájọ́ kú sórí òrùlé Ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́yìn tí wọ́n ní ó pa ìyàwó rẹ̀, tún bá òkú rẹ̀ sún lójú àwọn ọmọ wọn

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Adajọ Evans Zinzombe ti ṣekupa ara lẹyin ti ileeṣẹ ọlọpaa kede pe awọn n wa a lori ẹsun pe o ṣekupa iyawo rẹ, to si tun ba oku iyawo naa sun niwaju awọn ọmọ wọn.

Ninu atẹjade ti ileeṣẹ ọlọpaa orilẹede Zimbabwe fi si ori ayelujara ni adajọ ọhun, ti orukọ rẹ n jẹ Evans Zinzombe, ẹni ọdun mẹrinlelogoji pokunso lori orule ile ijọsin kan to wa ni Bulawayo.

Kini o fa ija tọkọtaya naa?

Ileeṣẹ ọlọpaa ni Onidajọ Evans ati iyawo rẹ ni ede aiyede kan, eyi to mu ki awọn mejeeji maa sun yara ọtọtọ ninu ile wọn.

Lọjọ ti iṣẹlẹ naa waye, Evans yọlẹ wọ inu yara iyawo rẹ, to si fun un lọrun pa ki o to wa baa ni ajọsepọ niwaju awọn ọmọ meji to wa pẹlu iya wọn.