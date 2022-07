Ogójì ọdún sẹyìn ní ọmọ wá kú ṣùgbọ́n arákùnrin yí gbè awọ àti orúkọ rẹ̀ wọ tó sì gbé ilẹ bàbá wà tà

Ile ẹjọ kan ni India ti ran arakunrin kan lẹwọn lẹyin ti wọn lo jẹbi pe o n pe ara rẹ ni ọmọ awọn mọlẹbi olowo kan to ti ku lati nkan bi ogoji ọdun sẹyin.

Ki si ni awọn mọlẹbi sọ nigba ti wọn pada mọ pe eeyan kan wa to n jẹ orukọ ọmọ awọn to ti dawati lati ogoji ọdun sẹyin?

Akọroyin BBC Soutik Biswas se iwadii ọrọ yi to si jo gbogbo rẹ papọ bi iṣẹlẹ yi ṣe waye.

Oṣu Keji ọdun 1977 ni ọdọmọkunrin kan ṣadede poora nigba to n dari ile ẹkọ pada ni ilu Bihar .

Mọlẹbi lo n dari pada lẹyin to kọ idanwo tan ni wọn si lọ si agọ ọlọpaa lati fẹjọ sun pe awọn n wa.

Ni osu kẹsan ọdun 1981,arakunrin kan to to ogun ọdun yọju si abule kan ti ko fi bẹẹ jina pupọ si ibi ti Kanhaiya n gbe.

Arakunrin yi wọ aṣọ saffron to si n kọrin tọrọ bara.

iroyin yi lo de si eti igbọ baba olowo ti ọmọ rẹ sọnu to si gbera lọ yọju wo ni abule yi.

Awọn alabagbe rẹ to tẹle lọ sọ pe ọmọ rẹ ni arakunrin naa.

Nitori pe oju baba yi ko riran daada, o gba to si sọ pe oun yoo gbe pada lọ sile lati maa tọju rẹ.

Bayi ni akọsilẹ to wa lọdọ awọn ọlọpaa nipa bi baba yi ṣe gba arakunrin naa gẹ́gẹ bi ọmọ rẹ to sọnu.

Asiri tu ?

Oun ati ọmọ rẹ obinrin Vidya pada si abule amọ iyalẹnu lo jẹ ti wọn ri pe ẹni tawọn ri kii se ọmọ awọn to sọnu.

Lara idanimọ ti iya ọmọ sọ pe ko si lara arakunrin yi ni apa kan to wa ni apa osi ori ọmọ rẹ.

Bẹẹ ni ko da olukọ rẹ kan mọ nigba to ri.

Wọn mu arakunrin naa to si lo osu kan lẹwọn ki wọn to gba beeli rẹ.

Ohun to ṣẹlẹ lẹyin igba naa lagbara

Ogoji ọdun to tẹle jẹ eleyi ti arakunrin yi fi n pa irọ orisirisi to si fi rapala titi to fi sọ ara rẹ di ara ọmọ inu mọlẹbi naa.