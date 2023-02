Ọwọ́ tẹ pásítọ̀ tó gbé obituary ara rẹ̀ jáde nitori gbèṣè mílíọ́nù mẹ́ta náírà tó jẹ

Aṣiri pasitọ kan ti tu ni ilu Ondo lẹyin to fi iroyin oku ara rẹ lede nitori gbese to jẹ ọkan lara awọn ọmọ ile ijọsin rẹ.

Ileẹjọ ni Oyewọle fi iroyin iku ara rẹ sita lori ẹrọ ayelujara lẹyin to fi bank alert ayederu ranṣẹ si ẹni to jẹ ni gbese, iyen Boyede Emmanuel.

Awọn ẹsun ti wọn fi kan pasitọ Oyewole

Oyewọle ni wọn fi ẹsun alọnilọwọgba lati gba owo lẹyin to ya miliọnu mẹta naira lọwọni oun a da pada laaarin ọjọ meje.

Ẹsun miran ti wọn fi kan an ni pe o fi ayederu iroyin lede pe oun ti ku to si wa laaye lori Whatsapp.

Lẹyin naa ni Oyewole lọ dunkoko mọ ẹni to jẹ ni owo pe oun yoo bọ ara oun si iwowo to si ṣe bẹẹ niwaju ile ẹni to jẹ ni gbese