Kí ló pa Donald Trump àti Aṣẹ́wó pọ, tó fi di ọ̀rọ̀ iléẹjọ́?

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Stormy Daniels pariwo sita lori ibalopọ pẹlu Trump

Idunkoko ati sisan owo gba ko dakẹ

Lọdun 2011, lẹyin to gba lati sọrọ ninu iwe iroyin, Touch Magazine lori ibasepọ naa, O ni ọkunrin kan ti oun ko mọ wa ba oun ati ọmọ rẹ obinrin ni Las Vegas , to si sọ fun pe ki oun fi Trump silẹ

Saaju ti ifọrọwerọ ọgọta isẹju naa to jade, ileeṣẹ shell kan to dabi pr Cohen no ni dunkoko mọ Arabinrin Dainels lati pe lẹjọ lori pẹlu owow toto ogun milọnu dọla, nitori pe o ti tapa si iwe ahehun to buwọlu pe ko ni wi ohunkoko sita.