Wo àlàkalẹ̀ àwọn ètò fún ayẹyẹ ìbúrawọlé Tinubu gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Ọjọ naa ni wọ́n o fun ààrẹ ti ilu dibo yàn, Bola Ahmed Tinubu, ni ẹ̀yẹ Grand Commander of the Order of the Federal Republic (GCOFR), ti igbakeji rẹ, Kashim Shettima, yoo gba Grand Commander of Order of the Niger (GCON).