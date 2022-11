Gbajúmọ̀ olórin ẹ̀mí Sammie Okposo jáde láyé!

Iroyin to n tẹ wa lọwọlọwọ yii sọ pe gbajugbaja olorin ẹmi, Sammie Okposo ti jade laye lonii ọjọ Kẹẹdọgbọn Oṣu Kọkanla.

Laipẹ yii ni orukọ Okposo gba ori ayelujara kan nigba to tu aṣiri ara rẹ sita gbangba to n tọrọ aforijin lọwọ iyawo rẹ, Ozioma fun aṣemaṣe to ṣe pẹlu obinrin mii lorilẹede Amẹrika.