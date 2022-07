‘’Ohun tó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi jùlọ nipé mi ò lè rí ìyàwó tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́’’

Ọdun mẹrindinlogun ni Muktar wa ti oju rẹ fi dede kọ lati riran mọ, to si wa ni ileẹkọ girama nigba naa ni ilu Kano, ni ariwa orilẹede Naijiria.

Lasiko to n ba BBC Pidgin sọrọ lo ni oun ko jẹ ki ipenija oju oun to fọ naa da oun duro lati gbe nkan rere ṣe ni ile aye.

Saifullah ko lọ si girama nikan, o kẹkọ jade ni fasiti Bayero University Kano, to si ti ri iṣẹ pẹlu ileeṣẹ ọrọ ofurufu lorilẹede Naijiria, Nigeria airspace management agency (NAMA).

Bakan naa lo fikun un pe oun figagbaga pẹlu awọn to ni oju mejeeji lati ri iṣẹ naa, ti oun si tun fakọyọ.

‘’Amọran mi fun awọn to ni ipenija oju ni lati maṣ€ ro ara wọn pin ni agbaye nitori pe, bio tilẹ ma n dun eniyan pe oju rẹ ko ṣiṣẹ lati ri oun to n ṣẹlẹ ni agbaye.’’

Arakunrin Saifullah Mukhtar ni ki ẹni to ba da bi oun lọ si ileewosan lati lọ wo awọn to n la ipọnju ati aisan kọja to fi mọ awọn ti ko mọ ara mọ.