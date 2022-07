MaryGotFit :obìnrin bí ọkùnrin agbírinsápá ṣàlàyé ìdẹ́yẹsí tó ń kojú nídìí iṣẹ́ tó yàn láàyò

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Ọmọ bibi Ghana ati Naijiria ni arabinrin MaryGotFit ti o si jẹ agberinsapa to n gbiyanju kawọn obinrin fi ipa wọn lelẹ ninu iṣẹ naa.

Lati igba to ti wa ni nkan bi ọmọ ọdun mejilelogun ni ko ti bojuwẹyin to si ti n tẹpa mọṣẹ to yan laayo yi.