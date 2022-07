Afurasí ọkùnrin tó pa obìnrin ẹni ọdún 71, tó tún ta ọrùn ọwọ́ àti ẹsẹ̀ rẹ ní ìpínlẹ̀ Ogun bọ́ sọ́wọ́ Ọlọ́pàá

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ ogun ti fi panpẹ ofin mu ọkinrin ẹni ọdun marunlelaadọta kan, to pa obinrin ẹni ọdun mọkanlelaadọrin, to si ta ẹya ara rẹ.

Iroyin ni afurasin naa, ọgbẹni Dauda Bello, pa arabinrin Mesesi Adisa, ko to ge ọwọ ati ẹsẹ rẹ, to si ta a fun ẹnikan to ti na papa bora bayii.