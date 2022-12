Ọ̀jọ̀gbọ́n Banji Akintoye kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ Ìlànà ọmọ Oòduà

Ninu iwe kan to kọ si Ọjọgbọn Adeniran ti wọn ṣẹ̀ṣẹ yan lati maa dari ẹgbẹ naa, Ọjọgbọn Akintoye ṣalaye pe kii ṣe ohun to faa ni yi.

“Ni ti awọn wahala to wa ni ẹgbẹ Ilan, mo gbagbọ pe iwọ pẹlu le jẹri sii pe mi o fi ipo yii silẹ nitori eyi, ati pe, ipenija to ga julọ ninu ohunkohun ko lee mu mi ṣojo rara. Mo ni idaniloju Ọlọrun pe mo lee kogoja ninu wahala to butru julọ laarin awọn eniyan nitoriSlọrun ti fun mi ni ẹbun ọkan to ni ifẹ gbogbo eniyan.”