Ènìyàn 12 kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù ní ìpínlẹ̀ Rivers

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Rivers ti fi idi rẹ mulẹ pe eniyan mejila lo gbe ẹmi mi ninu iṣẹlẹ ibugbamu to waye ni ipinlẹ naa.

Agbẹnusọ fun ileeṣẹ ọlọpaa naa, Grace Iringe-Koko ninu atẹjade to fi lede ni iwadii fihan pe awọn to ku ninu ibugbamu naa n gbiyanju lati wa epo bẹntirol ni ko to bu gbamu mọ wọn.